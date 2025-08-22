В России выбрали лучших бульдозериста и машиниста экскаватора

«В этом году мы впервые проводим всероссийский конкурс “Лучший по профессии” в новом формате. Число номинаций выросло до 20, и все эти профессии наиболее востребованы на рынке труда как сейчас, так и в перспективе. Мы видим невероятный интерес работодателей, к конкурсу присоединяются партнеры из добывающей отрасли, из транспортного комплекса, из легкой промышленности. Важно, что подобные мероприятия становятся примером для молодых ребят, которые сегодня, в школе, определяются со своим будущим. Здесь можно увидеть все тонкости профессии, пощупать ее руками. Участники сегодняшнего федерального этапа не просто блестяще знают свою технику, но и постоянно осваивают современные технологии и совершенствуют свою квалификацию», — рассказал заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.