В России выбрали лучших бульдозериста и машиниста экскаватора

Федеральный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» проходил в Чувашии с 20 по 22 августа. На нем определили победителей в номинациях «Машинист бульдозера» и «Машинист экскаватора», сообщили в Министерстве труда и социальной защиты России.
Лучшим бульдозеристом стал Михаил Журавлев, а машинистом экскаватора — Ермек Жайсамбаев. Оба они из Тюменской области. Второе место в номинации «Машинист бульдозера» занял Анатолий Абанькин из Оренбургской области, третье — Олег Петров из Нижегородской области. А в номинации «Машинист экскаватора» серебро завоевал Сергей Снегов из Нижегородской области, бронзу — Николай Иконников из Сахалинской области.
Всего за главный приз в 1 млн рублей боролись 11 бульдозеристов и 12 машинистов экскаватора из 16 регионов. Все они прошли отбор на региональных этапах конкурса «Лучший по профессии» и различных отраслевых конкурсов.
«В этом году мы впервые проводим всероссийский конкурс “Лучший по профессии” в новом формате. Число номинаций выросло до 20, и все эти профессии наиболее востребованы на рынке труда как сейчас, так и в перспективе. Мы видим невероятный интерес работодателей, к конкурсу присоединяются партнеры из добывающей отрасли, из транспортного комплекса, из легкой промышленности. Важно, что подобные мероприятия становятся примером для молодых ребят, которые сегодня, в школе, определяются со своим будущим. Здесь можно увидеть все тонкости профессии, пощупать ее руками. Участники сегодняшнего федерального этапа не просто блестяще знают свою технику, но и постоянно осваивают современные технологии и совершенствуют свою квалификацию», — рассказал заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.
Для победы в испытаниях финалисты должны были продемонстрировать свой профессионализм как в теоретической части, так и на практике. Каждый конкурсант прошел тестирование, отвечая вопросы по устройству техники, применению правил охраны труда, санитарной безопасности и другие, без которых управление современной тяжелой техникой невозможно.
Во время практической части участники, управляя экскаваторами, закрывали ковшом спичечные коробки, собирали мячи, проходили полосы препятствий. А машинисты бульдозеров перемещали бочки, забивали мячи с помощью подвешенного цилиндра, маневрировали задним ходом. Эти испытания необходимо было выполнить на время.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.