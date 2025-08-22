В Липецком музее пройдет выставка работ Зураба Церетели

Экспозиция Зураба Церетели откроется 27 августа в филиале Липецкого областного краеведческого музея, сообщили в министерстве культуры региона. Мероприятие соответствует задачам национального проекта «Семья».
Российская академия художеств подготовила выставку «Зураб Церетели. Жизнь в искусстве». Она посвящена памяти посла доброй воли ЮНЕСКО, народного художника СССР и РФ. Экспозиция будет представлена до 28 сентября в Выставочном зале по адресу: ул. Ленина, 9.
На выставке можно будет увидеть 70 произведений, созданных мастером с 2004 по 2018 год: картины, графику в авторской технике шелкографии и скульптуры. Также будут представлены серии «Я садовником родился», «В мастерской», «В Переделкино», «Листы из альбома» и «Горожане».
Нацпроект «Семья».
объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.