Продукцию Рязанской области представят на ярмарке в Китае

Компания-производитель из Касимовского района представит свою продукцию на фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Пекине, сообщили в комитете по информации и массовым коммуникациям Рязанской области. Мероприятие организовано Российским экспортным центром (РЭЦ) по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».
Рязанская область продемонстрирует продукцию касимовской кондитерской фабрики «Конфеста». Производитель примет участие в онлайн-продажах, которые состоятся на фестивале. В ходе прямых эфиров популярных китайских блогеров зрители по всей стране смогут ознакомиться с российскими товарами и сразу приобрести их в онлайн-магазинах «Сделано в России» на местных маркетплейсах. Также во время фестиваля в Пекине откроются первые два официальных розничных магазина «Сделано в России», а ранее аналогичный начнет работу в Шанхае.
Состоятся переговоры представителей отечественного бизнеса с ведущими китайскими импортерами и дистрибьюторами. Ожидается участие высокопоставленных представителей органов власти России и Китая. Также гостем станет российская фигуристка Камила Валиева. Она представит эксклюзивное ледовое шоу. Ее участие в программе фестиваля подчеркнет важность не только делового, но и культурного обмена между Россией и Китаем. Уточним, фестиваль-ярмарка «Сделано в России» пройдет с 28 по 30 августа. Он объединит более 40 компаний из 26 регионов РФ. В их числе предприятия, выпускающие продукты питания, косметику, сувениры, изделия народных промыслов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.