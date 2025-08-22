Продукцию Рязанской области представят на ярмарке в Китае

Состоятся переговоры представителей отечественного бизнеса с ведущими китайскими импортерами и дистрибьюторами. Ожидается участие высокопоставленных представителей органов власти России и Китая. Также гостем станет российская фигуристка Камила Валиева. Она представит эксклюзивное ледовое шоу. Ее участие в программе фестиваля подчеркнет важность не только делового, но и культурного обмена между Россией и Китаем. Уточним, фестиваль-ярмарка «Сделано в России» пройдет с 28 по 30 августа. Он объединит более 40 компаний из 26 регионов РФ. В их числе предприятия, выпускающие продукты питания, косметику, сувениры, изделия народных промыслов.