Скопление жира во внутренних органах ускоряет старение сосудов и сердца

При этом медики обнаружили, что эти закономерности были значительно более характерны для мужчин, чем женщин, что, вероятно, связано с тем, что представители сильного пола сильнее предрасположены к накоплению висцерального жира, в результате чего его объем у них обычно бывает на 85% больше, чем у представительниц слабого пола. Последующие опыты и изучение влияния женского гормона эстрогена на висцеральный жир поможет понять, можно ли уменьшить эти различия между полами и защитить мужчин от ускоренного старения сердца, подытожили ученые.