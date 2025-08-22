В Курской области обнаружен редкий гриб-гигант

Специалисты обнаружили дождевик гигантский (Langermannia gigantea) в природном парке регионального значения «Боева дача», сообщили в Министерстве природных ресурсов Курской области. Сохранениe природных богатств — однa из основных целей национального проекта «Экологическое благополучие».
Уточним, ранее этот вид грибов не был зафиксирован на данной территории. Дождевик гигантский, также известный как головач гигантский или лангерманния гигантская, является одним из самых крупных грибов в мире. Он может достигать веса 20 кг и диаметра 70 см. Несмотря на широкое распространение в Европе, Азии, Африке и Северной Америке, в наших широтах встречается крайне редко. В России гриб произрастает от лесной до степной зон, однако его появление носит спорадический характер — дождевик может неожиданно появиться в местах, где его ранее не встречали.
В Красной книге Курской области дождевик гигантский имеет охранный статус 2 как вид, сокращающийся в численности. На международном уровне ему присвоен статус NT — близок к уязвимому положению, по классификации Международного союза охраны природы (МСОП). Обнаружение дождевика гигантского в парке «Боева дача» подчеркивает важность сохранения природного биоразнообразия и необходимость бережного отношения к редким и уязвимым видам. Минприроды региона призывает жителей и гостей региона воздержаться от сбора грибов, занесенных в Красную книгу, и сообщать о новых находках редких видов в природоохранные организации.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.