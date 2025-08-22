В Курской области обнаружен редкий гриб-гигант

Уточним, ранее этот вид грибов не был зафиксирован на данной территории. Дождевик гигантский, также известный как головач гигантский или лангерманния гигантская, является одним из самых крупных грибов в мире. Он может достигать веса 20 кг и диаметра 70 см. Несмотря на широкое распространение в Европе, Азии, Африке и Северной Америке, в наших широтах встречается крайне редко. В России гриб произрастает от лесной до степной зон, однако его появление носит спорадический характер — дождевик может неожиданно появиться в местах, где его ранее не встречали.