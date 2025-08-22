Новосибирский завод «Тайра» повысит эффективность

Новосибирский энергомашиностроительный завод «Тайра», один из крупнейших российских производителей вентиляционного и энергетического оборудования, присоединился к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре компетенций Новосибирской области.
Пилотным направлением для улучшений выбран процесс запуска и сопровождения заказов в производственно-диспетчерском отделе. Предприятие планирует оптимизировать систему управления заказами и снизить объем незавершенного производства. Работа будет проводиться совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) в сфере производительности труда Новосибирской области.
«Наша работа будет заключаться не только в диагностике выбранного пилотного потока, нам придется углубиться в работу самого производства, поскольку производственно-диспетчерский отдел непосредственно контролирует и управляет производством», — отметил руководитель проектов РЦК Павел Овчинников.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.