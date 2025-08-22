Ричмонд
Мать Пригожина раскрыла, мог ли он выжить после авиакатастрофы

Мать основателя частной военной компании «Вагнер» и предпринимателя Евгения Пригожина Виолетта прокомментировала версию о том, что основатель ЧВК «Вагнер» якобы не погиб, а инсценировал свою смерть. Она заявила в интервью изданию «Фонтанка», что это не может быть правдой.

Виолетта Пригожина заявила, что экспертиза ДНК подтвердила смерть сына.

Мать основателя частной военной компании «Вагнер» и предпринимателя Евгения Пригожина Виолетта прокомментировала версию о том, что основатель ЧВК «Вагнер» якобы не погиб, а инсценировал свою смерть. Она заявила в интервью изданию «Фонтанка», что это не может быть правдой.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСтало известно о возможной причастности основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина к «чисткам» в Минобороны.

«Мы бы тоже были рады этому. Но, к сожалению… У Паши [сын Пригожина] брали ДНК», — ответила она журналистам на вопрос о приверженцах версии, что Пригожин не погиб, а скрылся.

Пригожин погиб 23 августа 2023 года. Крушение самолета, на борту которого он находился, произошло в Тверской области. Согласно опубликованному списку пассажиров, бизнесмен числился среди находившихся на борту. Его похоронили на Пороховском кладбище.

