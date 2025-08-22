Мать Пригожина раскрыла, мог ли он выжить после авиакатастрофы

Мать основателя частной военной компании «Вагнер» и предпринимателя Евгения Пригожина Виолетта прокомментировала версию о том, что основатель ЧВК «Вагнер» якобы не погиб, а инсценировал свою смерть. Она заявила в интервью изданию «Фонтанка», что это не может быть правдой.