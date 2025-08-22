В крымском селе Светлом благоустроят парковую зону

Благоустройство парковой зоны проводят в селе Светлом в Республике Крым в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Джанкойского района.
Специалисты уже обустроили тротуары и установили бордюрный камень. Также в парковой зоне они возвели беседки, разместили скамейки, урны и опоры освещения. Сейчас рабочие завершают установку пергол.
«Мы уверены, что по завершении всех работ обновленный парк станет любимым местом отдыха для жителей села, предлагая комфортные условия для прогулок и приятного времяпрепровождения», — отметила первый заместитель главы администрации Джанкойского района Анна Трушина.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.