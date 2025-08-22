В Сунженском районе Ингушетии обновят библиотеки

Две новые модельные библиотеки откроют в селах Алкун и Нестеровское Сунженского района Республики Ингушетии. Модернизацию проводят в ходе реализации нацпроекта «Семья», сообщили в администрации главы и правительства региона.
Специалисты ведут работы по оснащению учреждений интерактивным и мультимедийным оборудованием. Библиотеки нового формата предлагают жителям не только доступ к печатным и электронным изданиям, но и современные сервисы: компьютерные классы, 3D-печать, мастер-классы, лекции, курсы компьютерной грамотности и языковые клубы. Все посетители, включая туристов на маршруте «Джейрах-Магас», получат бесплатный доступ к широкополосному интернету.
«Новые библиотеки будут оснащены по последнему слову техники, важно, чтобы каждый житель даже в самых отдаленных пунктах получал необходимую информацию и литературу в современных и доступных условиях», — отметил Глава Республики Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.