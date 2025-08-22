Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Элисте открыли 50-метровый флагшток у мемориала воинам 28-й Армии

В городе Элиста, в Республике Калмыкия, был установлен флагшток высотой 50 метров. Инициаторами стали ветераны спецоперации. Об этом сообщили в MK.RU.

Помимо поднятия флага были вручены медали имени Эрдни Деликова, сообщили MK.RU.

В городе Элиста, в Республике Калмыкия, был установлен флагшток высотой 50 метров. Инициаторами стали ветераны спецоперации. Об этом сообщили в MK.RU.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСимвол нашей сплоченности: как в Челябинске отметили День Государственного флага РФ. Фото, видео.

«В День Государственного флага России в Элисте установлен 50-метровый флагшток с триколором», — указано в материале. Отмечается, что местом его установки стал мемориал «Памяти воинам 28-й Армии».

Также на мероприятии были вручены медали имени Эрдни Деликова — первого калмыка, который был удостоен звания Героя Советского Союза. Военнослужащие, отличившиеся исключительной храбростью при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, были удостоены данной награды.