В Воронежской области отремонтируют участок трассы Анна — Бобров

Ремонтные работы ведут на участке трассы Анна — Бобров в Воронежской области при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве дорожной деятельности.
Общая протяженность ремонтируемого отрезка составляет 5,5 километра. Для восстановления дороги специалисты применяют современную технологию холодной регенерации. Затем они укладывают новое асфальтовое покрытие. Также рабочие укрепляют обочины и приводят в порядок остановочные карманы. Подчеркивается, что данная дорога связывает три района области. Кроме того, по ней можно выехать на федеральную трассу М-4 «Дон».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.