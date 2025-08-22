В Воронежской области отремонтируют участок трассы Анна — Бобров

Общая протяженность ремонтируемого отрезка составляет 5,5 километра. Для восстановления дороги специалисты применяют современную технологию холодной регенерации. Затем они укладывают новое асфальтовое покрытие. Также рабочие укрепляют обочины и приводят в порядок остановочные карманы. Подчеркивается, что данная дорога связывает три района области. Кроме того, по ней можно выехать на федеральную трассу М-4 «Дон».