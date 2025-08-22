Трамп показал журналистам фото с Путиным на Аляске

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп показал своё фото с российским лидером Владимиром Путиным. Глава Белого дома подчеркнул, что президент России может посетить чемпионат мира по футболу в 2026 году, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
«Это человек по имени Владимир Путин, который, я уверен, приедет [на чемпионат мира], это зависит от того, что произойдет. Он может приехать, а может и не приехать в зависимости от того, что случится», — уточнил Трамп.
Американский лидер отметил, что Путин на фото получился хорошо, а сам Трамп — нормально.
Также Трамп в очередной раз заявил, что в ближайшие недели должно определиться «многое» в вопросе конфликта на Украине. По его словам, в эти дни будет «многое происходить».
Накануне Дональд Трамп разместил в социальных сетях фотографию, на которой он указывает пальцем на Владимира Путина. Этот кадр он сопоставил со снимком 1959 года, где президент Соединенных Штатов Ричард Никсон таким же жестом указывает на Никиту Хрущёва.