В Саратове построят детскую поликлинику

Детскую поликлинику построят в микрорайоне «Звезда» в Саратове при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в областном министерстве здравоохранения.
Общая площадь лечебного учреждения составит примерно 2 тысячи квадратных метров. В новом здании разместят кабинеты педиатров, рентгенологии и УЗИ, дневной стационар, отделения здорового детства и медицинской реабилитации. В этой поликлинике будут принимать около 2500 детей. Лечебное учреждение рассчитано на 150 посещений в смену.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.