Дети из Баганского района Новосибирской области освоили ИИ-инструменты

Занятие, посвященное искусственному интеллекту и организованное в ходе реализации проекта «День цифры», прошло для школьников из Баганского района Новосибирской области. Освоение цифровых навыков детьми отвечает целям и задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Урок для школьников провел министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь. Он рассказал ребятам о современных трендах в области искусственного интеллекта и региональных ИИ-проектах. Также министр напомнил детям о правилах цифровой гигиены и уделил особое внимание правилам соблюдения кибербезопасности в преддверии 1 сентября.
«Мошенники могут активизироваться перед 1 сентября, используя школьную тему для обмана. Могут звонить и представляться сотрудниками школы или членами родительского комитета, под предлогом сбора денег или обновления данных просить перейти по ссылке или сообщить код. Создают фейковые сайты с большими скидками на школьные товары, подключают социальную инженерию, оказывают эмоциональное воздействие, поэтому будьте внимательны», — сказал Сергей Цукарь.
Во время практической части занятия школьники освоили полезные ИИ-инструменты. Среди них — сервисы для анализа информации, написания текстов, генерации изображений и видео. Ожидается, что полученные знания помогут детям с учебой и творческим развитием.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.