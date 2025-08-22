Трамп назвал дату и место проведения жеребьевку ЧМ-2026 по футболу в США

Жеребьевка чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, состоится 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне. Об этом в пятницу, 22 августа, сообщил президент страны Дональд Трамп.
— Это выдающееся событие, величайшее соревнование в мире спорта. Мы гордимся тем, что принимаем лучших спортсменов мира здесь, в культурном центре нашей нации, — поделился глава Белого дома.
Он добавил, что считает большой честью проведение жеребьевки в столице его страны.
— Пятого декабря этого года состоится жеребьевка ЧМ-2026. Она пройдет в Центре Кеннеди — некоторые называют его «Центром Трампа», но пока мы официально его так не называем, может, через неделю, — пошутил президент.
Также с Трампом встретился президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Глава Белого дома описал его как «усердного человека, делающего феноменальную работу». Также глава ФИФА привез кубок мира. По его словам, награду могут трогать лишь победители турнира и государственные лидеры, передает РИА Новости.
Также Трамп сказал, что мог бы пригласить своего российского коллегу Владимира Путина на Чемпионат мира по футболу. По его словам, это «зависит от того, как будут развиваться события».