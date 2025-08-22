Ричмонд
Трамп анонсировал дату жеребьевки ЧМ-2026 по футболу

Трамп сообщил, что церемония жеребьевки к чемпионату мира по футболу 2026 года запланирована на 5 декабря и пройдет в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди, расположенном в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что проведение этого мероприятия в столице является «огромной привилегией».

«Это потрясающее событие, самое престижное соревнование в мире спорта. Для нас большая честь приветствовать лучших спортсменов планеты здесь, в сердце культурной жизни нашей страны», — заявил он.

На мероприятии также присутствовал глава ФИФА Джанни Инфантино, которого Трамп представил как «человека, преданного своему делу и выполняющего впечатляющую работу».

Глава ФИФА привез с собой трофей чемпионата мира, который, по его словам, разрешено трогать только триумфаторам и главам государств.