Трамп сделал неоднозначное заявление о санкциях: все будет зависеть от одного момента

Трамп допустил, что введет санкции и пошлины из-за ситуации вокруг Украины.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие две недели примет решение о возможных санкциях или пошлинах в связи с ситуацией вокруг России и Украины.

Американский лидер отметил, что может вообще отказаться от каких-либо мер, если обстоятельства этого не потребуют. Трамп пояснил, что в течение указанного времени станет ясно, кто несет ответственность за отсутствие прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

При этом американский лидер уточнил, что ближайшие недели будут насыщены важными событиями, которые могут повлиять на развитие ситуации между Москвой и Киевом. Президент подчеркнул, что эти события определят дальнейшие шаги США в отношении кризиса.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
