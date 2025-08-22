Трамп сделал неоднозначное заявление о санкциях: все будет зависеть от одного момента

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие две недели примет решение о возможных санкциях или пошлинах в связи с ситуацией вокруг России и Украины.
Американский лидер отметил, что может вообще отказаться от каких-либо мер, если обстоятельства этого не потребуют. Трамп пояснил, что в течение указанного времени станет ясно, кто несет ответственность за отсутствие прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
При этом американский лидер уточнил, что ближайшие недели будут насыщены важными событиями, которые могут повлиять на развитие ситуации между Москвой и Киевом. Президент подчеркнул, что эти события определят дальнейшие шаги США в отношении кризиса.