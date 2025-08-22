В Пермском крае с начала года благоустроили 28 дворов

Обновление 28 придомовых территорий провели в Пермском крае с начала года при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства региона.
В частности, работы в полном объеме завершены в Верещагинском, Октябрьском, Суксунском, Кудымкарском, Красновишерском округах, а также в поселке Звездном. Там привели в порядок 15 дворов.
Еще в ряде городов работы уже близки к завершению. Так, в Кунгуре модернизировали дворы по улицам Буровиков, Ситникова и Хлебниковых. Там специалисты обновили проезды и тротуары, а также обустроили парковки. А в Соликамске в порядок привели четыре двора из шести запланированных.
В ходе работ специалисты применяют комплексный подход. Они ремонтируют тротуары, обустраивают площадки у подъездов, парковочные карманы, размещают скамейки и урны. Напомним, что всего до конца 2025 года в Прикамье планируют обновить 51 дворовую территорию. Работы в настоящее время продолжаются еще в 13 округах региона.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.