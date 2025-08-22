В Пермском крае с начала года благоустроили 28 дворов

Еще в ряде городов работы уже близки к завершению. Так, в Кунгуре модернизировали дворы по улицам Буровиков, Ситникова и Хлебниковых. Там специалисты обновили проезды и тротуары, а также обустроили парковки. А в Соликамске в порядок привели четыре двора из шести запланированных.