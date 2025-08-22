Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США зафиксирован рост случаев заражения поедающими плоть бактериями

Поедающая плоть бактерия попадает в организм через открытые раны.

Источник: Комсомольская правда

В прибрежных штатах Америки возросло количество случаев заражения плотоядными бактериями Vibrio vulnificus. Об этом информирует Tribune.

Отмечается, что вредоносная бактерия в прямом смысле заполонила большую часть пляжной территории Америки. Власти государства подтвердили вспышку инфекции уже в 11 штатах, в том числе в Луизиане и Флориде, где в общей сложности зарегистрировано 37 случаев с летальным исходом. Опасная бактерия, которую СМИ назвали «поедающей плоть», любит обитать в соленых и теплых водах. Она проникает в организм путем открытых ран или в том случае, когда люди съедают сырые морепродукты. Каждый пятый инфицированный погибает в течение двух суток.

Эксперты считают, что Vibrio vulnificus начала быстро размножаться из-за нынешнего потепления климата, ведь бактерии нравится высокая температура воды. По словам врачей, первыми признаками заболевания являются диарея, рвота и появление на коже человека волдырей. Особенно подвержены риску люди с плохим иммунитетом и хроническими болезнями.

CDC советует избегать купания с незажившими ранами, хорошо термически обрабатывать морепродукты и при любых подозрительных симптомах после контакта с морской водой сразу обращаться к врачу.

Известно, что это уже второй серьезный всплеск инфекции в США за прошедшие годы. Первый подобный был зафиксирован в 2023 году в Техасе и Северной Каролине.

Ранее сообщалось, что в США местные жители начали чаще замечать заболевших белок, у которых на теле распложены гнойные наросты. Откуда появилась эта болезнь и как она протекает у животных читайте на сайте KP.RU.