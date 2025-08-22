В США зафиксирован рост случаев заражения поедающими плоть бактериями

Отмечается, что вредоносная бактерия в прямом смысле заполонила большую часть пляжной территории Америки. Власти государства подтвердили вспышку инфекции уже в 11 штатах, в том числе в Луизиане и Флориде, где в общей сложности зарегистрировано 37 случаев с летальным исходом. Опасная бактерия, которую СМИ назвали «поедающей плоть», любит обитать в соленых и теплых водах. Она проникает в организм путем открытых ран или в том случае, когда люди съедают сырые морепродукты. Каждый пятый инфицированный погибает в течение двух суток.