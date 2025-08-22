Ричмонд
Смертельная бактерия захватила американские пляжи

В прибрежных регионах США, как пишет Tribune, резко выросло число случаев инфицирования поедающими плоть бактериями Vibrio vulnificus.

Бактерии, по данным издания, наводнили пляжи страны. Центры по контролю и профилактике заболеваний подтвердили, что в 11 штатах (включая Флориду и Луизиану) произошла вспышка инфекции. Так, в указанных штатах зарегистрировано 20 и 17 случаев с летальным исходом соответственно.

В материале отмечается: «плотоядный» микроорганизм обитает в теплой соленой воде и может попасть в организм человека через поедание сырых морепродуктов либо через открытые раны. Каждый пятый заболевший, как указано, умирает в течение 48 часов.

Специалисты связывают распространение Vibrio vulnificus с климатическими изменениями. А рост температуры воды способствует размножению бактерий. Признаки заражения включают такие симптомы, как рвота, диарея и кожные волдыри.

