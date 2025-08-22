Трамп назвал три варианта действий по результатам переговоров по Украине

— Меня совершенно ничего не радует в этой войне, совсем не радует. Абсолютно не радует. Посмотрим, что будет. Думаю, в ближайшие две недели мы узнаем, чем все обернется. И лучше, чтобы я был рад, — приводит слова Трампа РИА Новости.