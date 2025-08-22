Трамп назвал три варианта действий по результатам переговоров по Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг переговоров по украинскому урегулированию должна проясниться в ближайшие две недели. В пятницу, 22 августа, в ходе трансляции из Белого дома по случаю приезда президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино, он перечислил три варианта действий по результатам переговоров.
— Меня совершенно ничего не радует в этой войне, совсем не радует. Абсолютно не радует. Посмотрим, что будет. Думаю, в ближайшие две недели мы узнаем, чем все обернется. И лучше, чтобы я был рад, — приводит слова Трампа РИА Новости.
Глава Белого дома сообщил, что Вашингтон, в зависимости от результатов переговоров, может прибегнуть к санкциям, пошлинам или выходу из переговорного процесса.
Днем ранее Трамп также заявил, что США планируют через две недели оценить возможность урегулирования конфликта на Украине и на основе этого примут решение о своей дальнейшей политике.
Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин готов к встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским при условии, если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны. Сам президент Украины заявил, что намерен добиться гарантий безопасности для Киева по примеру гарантий США для Израиля.