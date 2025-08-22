На Украине заговорили о плюсах встречи Путина с Трампом на Аляске: в чем увидели выгоду для Киева

Встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске принесла выгоду всем сторонам, включая Украину и Европу, считает экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
В статье для Foreign Affairs бывший дипломат отметил, что Путин на Аляске смог успокоить Трампа и реализовать желание о переговорах с США. Трамп же использовал встречу, чтобы снизить внутреннее давление в Америке, связанное с необходимостью санкций против российской нефти.
На последующей встрече в Вашингтоне с участием США, Европы и Украины Трамп пообещал продолжить военную помощь Киеву. Кулеба добавил, что США выразили готовность участвовать в гарантиях безопасности для Украины, но партнеры вряд ли будут принимать участие в боевых действиях на стороне Киева.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что прошедшая на Аляске встреча Путина с Трампом помогла добиться сторонам значительного прогресса в вопросе урегулирования конфликта вокруг Украины.