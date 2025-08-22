Трамп допустил, что встреча Путина и Зеленского может не принести результатов

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп допустил, что потенциальная двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может не принести результатов. С таким заявлением глава Белого дома выступил в пятницу, 22 августа.
— Чтобы танцевать танго, нужны двое. Вы понимаете, что я хотел встретиться с ними обоими. Я мог бы быть на этой встрече, но многие люди думают, что из этой встречи ничего не выйдет. Может, это правда, а может, и нет, — приводит его слова ТАСС.
Вечером того же дня он заявил, что ситуация вокруг переговоров по украинскому урегулированию должна проясниться в ближайшие две недели.
Днем ранее Трамп также заявил, что США планируют через две недели оценить возможность урегулирования конфликта на Украине и на основе этого примут решение о своей дальнейшей политике.
Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин готов к встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским при условии, если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны. Сам президент Украины заявил, что намерен добиться гарантий безопасности для Киева по примеру гарантий США для Израиля.