Минтруд России предложил расширить список для альтернативной службы

Минтруд России предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы в 2025 году, в него планируется включить токаря, парашютиста-пожарного, инструктора по трудовой терапии, печатника и электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Проектом предусматривается расширение перечней видов работ, профессий и должностей, на которых могут быть заняты россияне, проходящие альтернативную гражданскую службу, и предприятий, куда их могут направить в ходе осеннего призыва 2025 года. Теперь альтернативную гражданскую службу можно будет пройти еще и на должностях токаря, парашютиста-пожарного, инструктора по трудовой терапии, печатника и электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию», — уточняется в сообщении.
Список теперь будет включать 271 профессию. Также количество предприятий, где можно будет пройти альтернативную службу, увеличится с 1 671 до 1 792.
Ранее Минтруд сообщил, что рост минимального размера оплаты труда в 2026 году составит 20,7%. В ведомстве предложили установить МРОТ на 2026 год на уровне 27 тыс. руб.