Минтруд России предложил расширить список для альтернативной службы

«Проектом предусматривается расширение перечней видов работ, профессий и должностей, на которых могут быть заняты россияне, проходящие альтернативную гражданскую службу, и предприятий, куда их могут направить в ходе осеннего призыва 2025 года. Теперь альтернативную гражданскую службу можно будет пройти еще и на должностях токаря, парашютиста-пожарного, инструктора по трудовой терапии, печатника и электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию», — уточняется в сообщении.