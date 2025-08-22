Стоматолог Давидян: стискивание карандаша в зубах повреждает челюсть

Пирсинг также может повредить зубы и десна, заявил Давидян.
На состояние зубочелюстной системы может влиять самые незначительные, на первый взгляд, действия. Например, стискивание во рту ручек и карандашей может привести к ее асимметрии. Об этом заявил врач стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян.
«Не стискивайте во рту посторонние предметы: ручки, карандаши, ложки. Это может привести к асимметрии системы, причём жёсткость материала не имеет значения», — заявил Давидян. Его слова приводит Life. Также эксперт посоветовал воздержаться от открывания бутылок зубами, перекусывания нитей, или проволоки.
Отдельно врач выделил последствия пирсинга. По его словам, если он постоянно касается зубов, то это может привести к травмам зубов и десен. Также появляется риск образования зубного налета и камня, нарушения прикуса, появления инфекций и рецессией десневого края.