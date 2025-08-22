Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

И. о. главы МИД Нидерландов ушел в отставку из-за споров против Израиля

Велдкамп заявил, что не может самостоятельно и свободно предпринимать необходимые шаги.

Источник: Комсомольская правда

Временный глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп ушёл в отставку из-за разногласий в правительстве по поводу новых мер против Израиля. Об этом сообщает портал NU.nl.

«Я понял, что не смогу реализовать какие-либо значимые дополнительные меры», — цитирует портал слова Велдкампа. Политик рассказал, что у него нет возможности «самостоятельно и свободно» проводить те шаги, которые он считает необходимыми.

Напомним, сегодня, 22 августа, власти еврейского государства согласовали сценарий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по уничтожению палестинского движения ХАМАС в Газе.

Недавно министр обороны Израиля официально заявил о намерении захватить палестинский город Газа. Он подписал план операции под кодовым названием «Колесницы Гидеона — 2». В своём выступлении Кац отметил, что после завершения операции город изменится до неузнаваемости.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше