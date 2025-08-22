И. о. главы МИД Нидерландов ушел в отставку из-за споров против Израиля

Временный глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп ушёл в отставку из-за разногласий в правительстве по поводу новых мер против Израиля. Об этом сообщает портал NU.nl.
«Я понял, что не смогу реализовать какие-либо значимые дополнительные меры», — цитирует портал слова Велдкампа. Политик рассказал, что у него нет возможности «самостоятельно и свободно» проводить те шаги, которые он считает необходимыми.
Недавно министр обороны Израиля официально заявил о намерении захватить палестинский город Газа. Он подписал план операции под кодовым названием «Колесницы Гидеона — 2». В своём выступлении Кац отметил, что после завершения операции город изменится до неузнаваемости.