Россия открыла порты Мариуполя и Бердянска для всего мира

Морские порты Мариуполя и Бердянска официально включены в список открытых для захода иностранных судов. Соответствующее распоряжение правительства размещено на портале правовой информации.

Порты находятся в ДНР и Запорожской области.

«Дополнить пунктом 7 следующего содержания: Бердянск (Запорожская область). Дополнить пунктом 23 следующего содержания: Мариуполь (Донецкая Народная Республика)», — говорится в документе.

«Дополнить пунктом 7 следующего содержания: Бердянск (Запорожская область). Дополнить пунктом 23 следующего содержания: Мариуполь (Донецкая Народная Республика)», — говорится в документе.

В феврале 2025 года председатель правительства России Михаил Мишустин расширил границы морского порта в Запорожье. Они включили в себя определенные зоны акватории.