Путин возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону в Сарове

Владимир Путин возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону. Видео © Telegram / Кремль. Новости.
В рамках посещения РФЯЦ-ВНИИЭФ глава государства ознакомился с экспозицией о научно-образовательной инфраструктуре городов, имеющих особое значение для страны. Отдельное внимание было уделено достижениям научных центров, расположенных в Сарове, Снежинске, Лесном, Железногорске и Обнинске.
В ходе осмотра российскому лидеру были представлены подробные макеты высокотехнологичных научных центров РФ. В роли докладчиков выступили генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, первый заместитель главы «Росатома» Олег Шубин, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, губернатор Калужской области Владислав Шапша, генеральный директор Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ технической физики имени академика Е. И. Забабахина Михаил Железнов, ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Владимир Шевченко и заместитель генерального директора «Росатома» Татьяна Терентьева.
Напомним, 20 августа Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов атомной отрасли с 80-летием ядерного проекта. Президент подчеркнул, что благодаря труду российских атомщиков страна располагает надёжным ядерным щитом.