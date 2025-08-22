Музыкальная мистерия: в Новом Уренгое к 50-летию города открыли уникальный мультимедийный фонтан

В Новом Уренгое появился новый символ, объединивший инженерные технологии и художественные традиции. На площади Молодёжи торжественно запустили светомузыкальный фонтан, подаренный Сбером к 50-летнему юбилею города. В церемонии открытия приняли участие глава Сбербанка Герман Греф и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Фонтан стал не просто украшением общественного пространства, а полноценным мультимедийным комплексом. Его 169 струй, включая систему тумана, синхронизируются со светом и музыкой, достигая высоты до 15 метров. Центральный элемент — водный экран размером 8 на 16 метров, который позволяет транслировать видеопроекции и лазерные шоу.
«От всей души хочу поздравить с 50-летием основания города! Я впервые в вашем городе и до сих пор под впечатлением от увиденного. Такое качество общественных пространств, дизайна и архитектуры для горожан я мало где видел. Для всей команды Сбера большая честь подарить вам на юбилей этот подарок, который, я надеюсь, будет служить многие-многие годы. С праздником вас!», — поздравил горожан Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.
Энергия стихий.
Запуск сопровождался масштабным представлением «Источник: огонь и вода». Концепция шоу отражает два ключевых начала региона: вода символизирует жизнь и обновление, а огонь — богатство недр и энергию северной земли. Водные струи и пиротехнические эффекты в синергии взаимодействовали с классической музыкой в современной аранжировке, основанной на произведениях Петра Чайковского. Кроме того, в день открытия зрители посмотрели на водном экране фонтана фильм музыковеда Михаила Казиника о композиторе. Картина подчеркнула образовательный потенциал нового культурного пространства, способного стать площадкой для лекций, творческих встреч и показов.
Мероприятие включало в себя выступления артистов балета и танцевальных коллективов. Постановка сочетала сценические номера вокруг фонтана с пластическими миниатюрами прямо в его струях, что создало эффект объемного восприятия. Полярная сова — символ мудрости и покровительница города выступила в роли рассказчика эпоса о «Хранителе источника голубого золота».
Музыкальное сопровождение обеспечил оркестр «Imperialis Orchestra», а в финале перед зрители выступила арт-группа «Soprano» Михаила Турецкого, исполнившая попурри из популярных советских хитов.
Искусственный интеллект в культурной программе.
Творческий номер «Энергия Нового Уренгоя» стал наглядным примером интеграции цифровых технологий в искусство. Весь мультимедийный контент для него создал искусственный интеллект Сбера: музыкальную партитуру написала нейросеть SymFormer, а визуальные образы для водного экрана разработал Kandinsky. Благодаря искусственному интеллекту, зрители смогли наблюдать объемную и красочную художественную зарисовку про жизнь пульсирующего центра газодобычи.
«Полвека назад герои-первопроходцы хотели не только добыть газ — они хотели создать уютный город для будущих поколений. И они могли только мечтать о том, каким станет Новый Уренгой. Сегодня это прекрасный молодой город, полный энергии, которую он дарит всей стране. Благодарю Сбер и лично Германа Оскаровича Грефа за большой подарок к юбилею. Уверен, фонтан станет любимым местом встречи горожан, местом», — отметил на церемонии открытия губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Пространство для города.
Фонтан в Новом Уренгое стал 31-м объектом подобного рода, установленным Сбером в российских городах и столице Беларуси. Однако именно в Заполярье — это первый подаренный банком фонтан, который уже стал примером работы создания сложных гидротехнических систем в условиях Крайнего Севера.
Архитектурное решение предполагает круглогодичное использование: зимой фонтан превратится в каток с подсветкой и музыкальным сопровождением. Для комфорта жителей и гостей благоустроена прилегающая территория — оборудован амфитеатр, установлены кафе и арт-объект «Полярная сова», создана парковка на 200 мест.
Фонтан станет новой точкой притяжения для горожан, символом юбилейного года и вкладом в развитие городской среды.
«Новый фонтан — это просто магия! Теперь это наше любимое место для встреч, самое атмосферное в городе. В регионе, где зима длится много месяцев, такая красота — настоящий подарок. И особенно порадовало, что с наступлением холодов фонтан превратят в классный каток, уже ждем с нетерпением», — делится впечатлениями жительница Нового Уренгоя Марина Суворина.
Фото: Пресс-служба Сбера.