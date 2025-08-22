Музыкальная мистерия: в Новом Уренгое к 50-летию города открыли уникальный мультимедийный фонтан

«От всей души хочу поздравить с 50-летием основания города! Я впервые в вашем городе и до сих пор под впечатлением от увиденного. Такое качество общественных пространств, дизайна и архитектуры для горожан я мало где видел. Для всей команды Сбера большая честь подарить вам на юбилей этот подарок, который, я надеюсь, будет служить многие-многие годы. С праздником вас!», — поздравил горожан Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.