Путин наградил ученых, создающих атомное оружие в России

В городе Сарове 22 августа президент России Владимир Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ВНИИЭФ). Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. В 1951 году в городе началось серийное производство первой советской атомной бомбы РДС-1.