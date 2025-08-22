Ричмонд
Путин наградил ученых, создающих атомное оружие в России

В городе Сарове 22 августа президент России Владимир Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ВНИИЭФ). Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. В 1951 году в городе началось серийное производство первой советской атомной бомбы РДС-1.

Путин наградил коллектив ученых орденом «За доблестный труд».

«За доблестный труд награжден коллектив ВНИИЭФ “Росатома”. Награду вручили директору ядерного центра Валентину Костюкову. Он пообещал, что коллектив выполнит все поставленные задачи», — передает журналист агентства.

Ранее Путин в Сарове возложил цветы к памятнику Харитону. Затем запланирована встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.