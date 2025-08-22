Ричмонд
Путин обсудил с Фальковым вопросы поступления в вузы

Путин сообщил, что обсудил с Фальковым вопросы поступления в вузы.

Источник: © РИА Новости

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсуждал с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым вопросы поступления в вузы.

«Встречался с министром науки и образования, тоже рассказывали коллеги о том, что количество людей, поступающих на инженерные специальности и на педагогические заметно выросло последнее время», — сказал глава государства в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

Путин добавил, что в 2025 году при сдаче Единого государственного экзамена значительное число школьников выбрали физику, математику и биологию.