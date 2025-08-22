Министр обороны США уволил главу разведывательного управления Пентагона

Министр обороны США Пит Хегсет отправил в отставку главу разведывательного управления Пентагона генерал-лейтенанта Джеффри Круза. Причиной увольнения стало недоверие к руководителю, сообщили источники, близкие к американскому оборонному ведомству.
Это решение стало частью масштабной реорганизации в структурах национальной безопасности США. По данным американских СМИ, отставка Круза — одно из звеньев цепи увольнений высокопоставленных чиновников в Пентагоне.
Ранее в 2025 году Демократическая партия США потребовала отставки самого Хегсета. Поводом послужил скандал, связанный с утечкой секретных данных. Демократы разместили свое заявление в социальной сети X, где призвали к смене руководства оборонного ведомства.
Хегсет, комментируя обвинения демократов, заявил, что партия поддерживает нелегальную миграцию и избыточное внимание к инклюзивности. Он подчеркнул, что такие подходы недопустимы в работе Пентагона.