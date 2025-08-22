Ричмонд
Министр обороны США уволил главу разведывательного управления Пентагона

Главу разведки США уволили из-за недоверия руководства.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны США Пит Хегсет отправил в отставку главу разведывательного управления Пентагона генерал-лейтенанта Джеффри Круза. Причиной увольнения стало недоверие к руководителю, сообщили источники, близкие к американскому оборонному ведомству.

Это решение стало частью масштабной реорганизации в структурах национальной безопасности США. По данным американских СМИ, отставка Круза — одно из звеньев цепи увольнений высокопоставленных чиновников в Пентагоне.

Ранее в 2025 году Демократическая партия США потребовала отставки самого Хегсета. Поводом послужил скандал, связанный с утечкой секретных данных. Демократы разместили свое заявление в социальной сети X, где призвали к смене руководства оборонного ведомства.

Хегсет, комментируя обвинения демократов, заявил, что партия поддерживает нелегальную миграцию и избыточное внимание к инклюзивности. Он подчеркнул, что такие подходы недопустимы в работе Пентагона.