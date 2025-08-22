Суд обязал женщину выплатить 8600 долларов семье погибшего после секса с ней мужчины

В Китае местный суд по итогам разбирательств обязал женщину выплатить семье ее любовника компенсацию в виде 8600 долларов после того, как он умер в постели во время секса с ней. Об этом случае сообщило издание South China Morning Post.
Китаец по фамилии Чжоу приехал в отель, чтобы встретиться со своей любовницей Чжуан. Однако во время близости у мужчины неожиданно случился инфаркт миокарда.
В итоге жена и сын умершего решили обратиться в суд с требованием компенсации в виде 77 тысяч долларов за моральный ущерб и расходы на похороны.
Чжуан утверждает, что после секса мужчиной уснула, а потом обнаружила его без сознания. Девушка испугалась, а поскольку у нее были проблемы с давлением, она поначалу пришла к себе домой, чтобы взять лекарства. После этого она вернулась в отель и попросила о помощи сотрудников. Эксперты подтвердили, что причиной смерти стали хронические болезни мужчины, о которых Чжуан не знала.
Однако суд обратил внимание на то, что Чжуан ушла из номера на час вместо того, чтобы попытаться оказать первую помощь. В добавок, интимную связь с женатым мужчиной признали нарушением моральных норм. В итоге суд обязал девушку выплатить малую часть от требуемой компенсации — 8600 долларов, говорится в материале.
В марте модель Onlyfans Микаэлу Брашайе Райларсдам, так же известную как Эшли Синкал, обвинили в непредумышленном убийстве 55-летнего Майкла Дейла, заплатившего ей за БДСМ-сессию 11 тысяч долларов. Мужчина попросил модель обмотать его пищевой пленкой с головы до ног, а затем надеть пакет на голову.