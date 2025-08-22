Spiegel: арестованный в Италии украинец пересекал границу с двумя паспортами

Spiegel также выяснил, что 49-летний Кузнецов был выпускником национальной академии СБУ, в этом ведомстве он проработал до 2015 года. После этого перешел в частный бизнес и возглавил компанию в энергетической отрасли. После начала СВО мужчина якобы служил в спецподразделениях ВСУ. Для диверсии его наняли в мае 2022 года, утверждает The Wall Street Journal (WSJ).