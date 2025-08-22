Массовый заплыв стада кабанов через всю Волгу попал на видео

Астраханские рыбаки стали свидетелями весьма необычного явления: одно или несколько стад кабанов решило одновременно переплыть с одного берега реки Волги на другой. Один из них успел снять заплыв на камеру.
Видео разошлось по социальным сетям и мессенджерам 22 августа. Мужчина за кадром двигался по реке на моторной лодке, когда заметил большое количество движущихся по водной глади объектов. Ему удалось подплыть к ним практически вплотную, что позволяло отчетливо разглядеть в воде зверей и их детенышей.
— Такого я еще не видел! Кабаны там и поросята, целая куча! — прокомментировал автор съемку, которую опубликовал Telegram-канал Shot.
Тем временем в Москве пара лосей попыталась преодолеть другое, сухопутное препятствие — шоссе Энтузиастов на востоке города. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова позже объяснила, что таким образом сохатый самец решил впечатлить свою спутницу в брачный период, который наступает у лосей ранней осенью.