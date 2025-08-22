Массовый заплыв стада кабанов через всю Волгу попал на видео

Видео разошлось по социальным сетям и мессенджерам 22 августа. Мужчина за кадром двигался по реке на моторной лодке, когда заметил большое количество движущихся по водной глади объектов. Ему удалось подплыть к ним практически вплотную, что позволяло отчетливо разглядеть в воде зверей и их детенышей.