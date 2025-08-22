Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовый заплыв стада кабанов через всю Волгу попал на видео

Астраханские рыбаки стали свидетелями весьма необычного явления: одно или несколько стад кабанов решило одновременно переплыть с одного берега реки Волги на другой. Один из них успел снять заплыв на камеру.

Астраханские рыбаки стали свидетелями весьма необычного явления: одно или несколько стад кабанов решило одновременно переплыть с одного берега реки Волги на другой. Один из них успел снять заплыв на камеру.

Видео разошлось по социальным сетям и мессенджерам 22 августа. Мужчина за кадром двигался по реке на моторной лодке, когда заметил большое количество движущихся по водной глади объектов. Ему удалось подплыть к ним практически вплотную, что позволяло отчетливо разглядеть в воде зверей и их детенышей.

— Такого я еще не видел! Кабаны там и поросята, целая куча! — прокомментировал автор съемку, которую опубликовал Telegram-канал Shot.

Тем временем в Москве пара лосей попыталась преодолеть другое, сухопутное препятствие — шоссе Энтузиастов на востоке города. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова позже объяснила, что таким образом сохатый самец решил впечатлить свою спутницу в брачный период, который наступает у лосей ранней осенью.