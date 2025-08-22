Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Проникает даже через кожу»: профессор раскрыл опасность пассивного курения

Профессор Бережанский: табачный дым и пар от вейпа могут проникать через кожу.

Источник: Комсомольская правда

Курение может вредить не только тому, кто непосредственно вдыхает дым или пар, но и тому, кто находится рядом. Об этом заявил «Газете.Ru» врач-педиатр, профессор Павел Бережанский.

Даже на расстоянии более 20 метров от курящего человека, особенно в ветреную погоду или в закрытом помещении, где есть сквозняки, частицы табачного дыма могут достигать организма через дыхательные пути и кожные покровы. Оседать на одежде, волосах, коже, а потом человек будет это еще вдыхать, — объяснил специалист.

Медик уточнил, что — пассивное курение представляет серьезную опасность, особенно для детей, при этом, вейпы так же вредны, как и обычные сигареты.

Ранее RT рассказал, что при пассивном курении человек вдыхает не меньше канцерогенов и продуктов горения, чем курильщик активный. Поэтому просто бросить курить мало: нужно избегать мест, где курят другие.

По данным телеканала «Царьград», 21% курящих россиян поддержали инициативу о запрете курения на ходу. Среди некурящих поддержка этой меры выше, её одобряют 53% респондентов.