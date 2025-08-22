«Проникает даже через кожу»: профессор раскрыл опасность пассивного курения

Курение может вредить не только тому, кто непосредственно вдыхает дым или пар, но и тому, кто находится рядом. Об этом заявил «Газете.Ru» врач-педиатр, профессор Павел Бережанский.
Даже на расстоянии более 20 метров от курящего человека, особенно в ветреную погоду или в закрытом помещении, где есть сквозняки, частицы табачного дыма могут достигать организма через дыхательные пути и кожные покровы. Оседать на одежде, волосах, коже, а потом человек будет это еще вдыхать, — объяснил специалист.
Медик уточнил, что — пассивное курение представляет серьезную опасность, особенно для детей, при этом, вейпы так же вредны, как и обычные сигареты.
Ранее RT рассказал, что при пассивном курении человек вдыхает не меньше канцерогенов и продуктов горения, чем курильщик активный. Поэтому просто бросить курить мало: нужно избегать мест, где курят другие.
По данным телеканала «Царьград», 21% курящих россиян поддержали инициативу о запрете курения на ходу. Среди некурящих поддержка этой меры выше, её одобряют 53% респондентов.