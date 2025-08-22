«Проникает даже через кожу»: профессор раскрыл опасность пассивного курения

Даже на расстоянии более 20 метров от курящего человека, особенно в ветреную погоду или в закрытом помещении, где есть сквозняки, частицы табачного дыма могут достигать организма через дыхательные пути и кожные покровы. Оседать на одежде, волосах, коже, а потом человек будет это еще вдыхать, — объяснил специалист.