Россиянам рассказали, как распознать опасные токсины в дачных бассейнах

Купание в дачных бассейнах многим кажется безопасным, так как воду в них набирают сами владельцы. Однако, из-за высокой температуры, в таких бассейнах быстро размножаются бактерии, как понять, что вода заражена токсинам, рассказала в беседе с «РИАМО» врач Вера Сережина.