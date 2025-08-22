Россиянам рассказали, как распознать опасные токсины в дачных бассейнах

Купание в дачных бассейнах многим кажется безопасным, так как воду в них набирают сами владельцы. Однако, из-за высокой температуры, в таких бассейнах быстро размножаются бактерии, как понять, что вода заражена токсинам, рассказала в беседе с «РИАМО» врач Вера Сережина.
— Сине-зеленые водоросли, или цианобактерии выделяют пигменты и токсины, благодаря чему вода приобретает сине-зеленый оттенок — сигнал, что купаться в ней опасно. Токсины поражают нервную систему, печень, вызывают раздражение кожи и могут быть канцерогенными, — предупреждает доктор.
Эксперт уточнила, что, если вода уже зацвела, просто убить бактерии недостаточно: токсины остаются в воде. В таких случаях лучше полностью сменить воду и затем проводить профилактическую обработку.
По данным RT, в бассейне необходима систематически фильтровать воду и следить за показателем pH, а также добавлять необходимые реагенты, которые позволят сохранить чистоту воды.
Ранее телеканал «Царьград» предупредил: если после купания есть изменения в самочувствии, повышение температуры, появилась кожная сыпь, то не стоит заниматься самолечением — нужно обратиться за медицинской помощью.