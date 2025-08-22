Врач развеял популярный миф о жевательной резинке

Жевательная резинка — спорный продукт, одни уверены в ее пользе, другие — говорят о вреде для зубов и пломб. Мифы вокруг жвачки развеял в беседе с «Газетой.Ru» врач-стоматолог Олесь Шевченко.
— Жвачка не оказывает негативного действия на реставрацию зуба — нарушение целостности пломбы может произойти только из-за ее некачественной установки. Такая пломба может выпасть во время любого приема пищи, — пояснил медик.
Доктор подчеркнул, что польза будет только от жвачки без сахара — такой продукт снижает содержание вредоносных бактерий во рту, а значит, снижает вероятность появления кариеса.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что употребление жвачки запрещено людям, страдающим пародонтозом. При жевании резинка вредит зубам, смещая их положение в челюсти и вызывая болезненные ощущения.
Тем временем в РФ изготовили новую жевательную резинку, содержащую про- и пребиотики. Данный продукт предназначен не просто для ежедневной гигиены ротовой полости, но и для активной профилактики стоматологических заболеваний благодаря восстановлению нормального микробного баланса в полости рта, передает Life.ru.