Врач развеял популярный миф о жевательной резинке

Тем временем в РФ изготовили новую жевательную резинку, содержащую про- и пребиотики. Данный продукт предназначен не просто для ежедневной гигиены ротовой полости, но и для активной профилактики стоматологических заболеваний благодаря восстановлению нормального микробного баланса в полости рта, передает Life.ru.