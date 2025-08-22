Названо безопасное время для использования наушников

Время использования наушников необходимо ограничивать из-за риска развития заболеваний уха, об этом предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-оториноларинголог Лариса Вылегжанина.
— Уже через час слуховой аппарат начинает утомляться, а при длительном воздействии звука возможно развитие нейросенсорной тугоухости. Чтобы снизить этот риск, рекомендуется соблюдать режим чередования: чередовать использование наушников с периодами покоя, сказала медик.
Она добавила, что, при отсутствии давления и хронических заболеваний уха, например, гнойного отита), а также если ухо остается сухим, допускается ношение наушников в течение 1−2 часов.
По данным телеканала «Царьград», внутриканальные наушники являются самыми вредными для слуха. Они создают вакуум в слуховом проходе, повышая нагрузку на барабанную перепонку и слуховой нерв.
При этом, не рекомендуется использовать гаджеты на высоких частотах. Громкость не должна превышать 50%, передает 360.ru.