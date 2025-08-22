Путин наградил многодетные семьи из 20 регионов

Также орденом «Родительская слава» награждены Дарья Александрова из Москвы, Мария и Виктор Белецан из ЯНАО, Сергей и Марины Большаковы из Вологодской области, Олег и Юлия Воробьевы из Иркутской области, Анна и Вадим Гаенко из Ставропольского края, Сергей и Нина Екимовы из Санкт-Петербурга, Артем и Юлия Согрины из Челябинской области, Владимир и Екатерина Тюрягины из Псковской области.