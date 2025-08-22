Ричмонд
Путин наградил многодетные семьи из 20 регионов

Путин наградил многодетные семьи из 20 регионов РФ орденом «Мать-героиня».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил многодетные семьи из 20 регионов РФ.

Соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном портале правовых актов.

За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание «Мать-героиня» присвоено Ольге Иванчук из Калининградской области и Наталье Николаевой из Хабаровского края.

Также орденом «Родительская слава» награждены Дарья Александрова из Москвы, Мария и Виктор Белецан из ЯНАО, Сергей и Марины Большаковы из Вологодской области, Олег и Юлия Воробьевы из Иркутской области, Анна и Вадим Гаенко из Ставропольского края, Сергей и Нина Екимовы из Санкт-Петербурга, Артем и Юлия Согрины из Челябинской области, Владимир и Екатерина Тюрягины из Псковской области.

Кроме того, медалью ордена «Родительская слава» президент наградил семьи из 14 регионов.