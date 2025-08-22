Путин прокомментировал меры поддержки демографии в Нижегородской области

Глава российского государства в пятницу в ходе поездки в Саров встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Глава региона рассказал президенту о программе поддержки демографии, которая реализуется в Нижегородской области, отметив, что она включает как финансовые, так и нефинансовые меры помощи семьям.