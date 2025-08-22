Путин прокомментировал меры поддержки демографии в Нижегородской области

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг — РИА Новости. Реализуемые в Нижегородской области меры поддержки демографии нужно тиражировать на другие регионы, обсудив эту возможность с правительством и администрацией, считает президент России Владимир Путин.
Глава российского государства в пятницу в ходе поездки в Саров встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Глава региона рассказал президенту о программе поддержки демографии, которая реализуется в Нижегородской области, отметив, что она включает как финансовые, так и нефинансовые меры помощи семьям.
«Глеб Сергеевич, хорошие программы. Их нужно пообсуждать будет в правительстве и в администрации и тиражировать. Они, просто я уверен, дадут хорошие результаты», — сказал Путин, выслушав доклад.