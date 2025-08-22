Путин положительно оценил идею о выплате регионального маткапитала

«Получается, за первого ребенка у нас 10 тысяч рублей, за второго — 20 тысяч, за третьего — 30 тысяч в месяц, три года. Вот представьте себе, что, допустим, третьего-четвертого погодок рожает и у нее уже сразу получается 60 тысяч. Шестьдесят тысяч — это средняя зарплата по региону. То есть это выше, например, чем какая-нибудь низкооплачиваемая работа», — сказал Никитин.