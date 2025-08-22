Путин поддержал идею о запрете вейпов в регионах

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в Нижегородской области.
Никитин на встрече с Путиным в Сарове в пятницу поднял вопрос о распространении вейпов среди российских детей. Губернатор предложил наделить регионы полномочиями по полному запрету вейпов. Никитин подчеркнул, что Нижегородская область готова выступить пилотным регионом, чтобы запретить «эту гадость» в рознице, в оптовой торговле и в обращении.
«Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», — ответил Путин.