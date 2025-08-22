Путин поддержал идею о запрете вейпов в регионах

Никитин на встрече с Путиным в Сарове в пятницу поднял вопрос о распространении вейпов среди российских детей. Губернатор предложил наделить регионы полномочиями по полному запрету вейпов. Никитин подчеркнул, что Нижегородская область готова выступить пилотным регионом, чтобы запретить «эту гадость» в рознице, в оптовой торговле и в обращении.