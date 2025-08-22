Роман Емельянов назвал закономерной вторую волну популярности Кадышевой и Булановой

«Качество и энергия живых выступлений — вот что цепляет. Эта музыка сделана талантливыми людьми: сильные мелодии, хорошие тексты, харизматичные исполнители. Сегодняшние треки часто похожи друг на друга, а раньше к артисту были совсем другие требования», — отметил Емельянов в беседе с ведущими шоу «Дайте сказать».