Роман Емельянов назвал закономерной вторую волну популярности Кадышевой и Булановой

«Качество и энергия живых выступлений — вот что цепляет. Эта музыка сделана талантливыми людьми: сильные мелодии, хорошие тексты, харизматичные исполнители. Сегодняшние треки часто похожи друг на друга, а раньше к артисту были совсем другие требования», — отметил Емельянов в беседе с ведущими шоу «Дайте сказать».
Он подчеркнул, что ретро-хиты снова собирают стадионы, а иностранцы специально приезжают в Россию на фестиваль «Легенды Ретро FM». По его словам, современная сцена страдает от переизбытка автотюна и песен, созданных нейросетями, тогда как хиты прошлого «проверены временем» и способны дарить эмоции.
Подробнее о том, почему Емельянов называет культурным тупиком автотюн и песни, созданные с помощью нейросетей, — узнайте из выпуска «Дайте сказать».