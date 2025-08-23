Ученые рассказали, сколько чашек кофе продлевают жизнь

Авторы работы отметили, что, несмотря на прошлые опасения, кофе не повышает риск рака, гипертонии или аритмии. Умеренное потребление напитка, эквивалентное 300−500 миллиграмм кофеина в день, снижает риск смерти от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний на 15 процентов, а риск диабета второго типа — на 29 процентов. Кроме того, кофе продемонстрировал защитное действие против рака печени и матки, болезни Паркинсона, когнитивных расстройств, респираторных заболеваний и болезней почек.