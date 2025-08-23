Ученые рассказали, сколько чашек кофе продлевают жизнь

Масштабное исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что умеренное потребление кофе может снизить риск преждевременной смерти и защитить от ряда заболеваний, включая сердечно-сосудистые и диабет второго типа. Так, эта научная статья, основанная на переоценке множества эпидемиологических исследований и метаанализов, подводит черту под многолетними спорами о влиянии кофе на здоровье.
Авторы работы отметили, что, несмотря на прошлые опасения, кофе не повышает риск рака, гипертонии или аритмии. Умеренное потребление напитка, эквивалентное 300−500 миллиграмм кофеина в день, снижает риск смерти от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний на 15 процентов, а риск диабета второго типа — на 29 процентов. Кроме того, кофе продемонстрировал защитное действие против рака печени и матки, болезни Паркинсона, когнитивных расстройств, респираторных заболеваний и болезней почек.
Помимо снижения смертности и защиты от болезней, кофе улучшает умственную остроту, повышает физическую работоспособность и способствует восстановлению кишечника. Полезные эффекты, предположительно, обусловлены снижением воспаления, улучшением метаболизма глюкозы и усилением окисления жиров. Эти свойства связаны как с кофеином, так и с полифенолами, содержащимися в напитке.
Исследование также отмечает, что беременным женщинам следует ограничить суточное потребление кофеина до 200 миллиграмм, а чрезмерное употребление может вызывать беспокойство или нарушения сна, передает Daily Mail со ссылкой на источник.
Кофе или энергетик могут оказаться плохим выбором для утоления жажды в жару. Терапевт НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Алина Кириченко объяснила, что они только усиливают обезвоживание организма. Согласно исследованиям, кофеин в жару снижает способность организма к терморегуляции на 20−25 процентов.