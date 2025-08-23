Ричмонд
Народный календарь. Почему нужно убираться на Тихона Страстного, 26 августа

В народном календаре 26 августа — Тихон Страстной. В этот день верующие чтут Тихона Задонского, церковного деятеля и богослова XVIII века. На Руси его считали помощником в избавлении от всякого уныния, ему молились об умиротворении души.

В этот день в старину было принято устраивать масштабную уборку. Крестьяне имели обычай прибираться 26 августа в сараях и погребах, заговаривать сени и зимние хранилища. Считалось, что если так не сделать, то можно попасть под влияние дурного сглаза, недоброго слова и всякой нечисти.

Также в эту дату нужно было обходить дом с иконой Божией Матери «Страстная». Таким образом, в названии этого дня объединились имена богослова и иконы.

Приметы погоды:

Коли над лесом парной туман пошел, грибов будет много.

Ветры тихо дуют — к теплой и сухой погоде. Если же бурей проносятся, то весь сентябрь дождливым будет.

Сова всю ночь ухает — к перемене погоды.

Сено сыреет на сеновале — к дождю.

Именины отмечают: Евдокия, Ксения, Яков, Николай, Константин, Василий, Иван, Тихон, Максим, Алексей.