Народный календарь. Почему нужно убираться на Тихона Страстного, 26 августа

В народном календаре 26 августа — Тихон Страстной. В этот день верующие чтут Тихона Задонского, церковного деятеля и богослова XVIII века. На Руси его считали помощником в избавлении от всякого уныния, ему молились об умиротворении души.
В этот день в старину было принято устраивать масштабную уборку. Крестьяне имели обычай прибираться 26 августа в сараях и погребах, заговаривать сени и зимние хранилища. Считалось, что если так не сделать, то можно попасть под влияние дурного сглаза, недоброго слова и всякой нечисти.
Также в эту дату нужно было обходить дом с иконой Божией Матери «Страстная». Таким образом, в названии этого дня объединились имена богослова и иконы.
Приметы погоды:
Коли над лесом парной туман пошел, грибов будет много.
Ветры тихо дуют — к теплой и сухой погоде. Если же бурей проносятся, то весь сентябрь дождливым будет.
Сова всю ночь ухает — к перемене погоды.
Сено сыреет на сеновале — к дождю.
Именины отмечают: Евдокия, Ксения, Яков, Николай, Константин, Василий, Иван, Тихон, Максим, Алексей.