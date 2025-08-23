Народный календарь. Почему нужно убираться на Тихона Страстного, 26 августа

В этот день в старину было принято устраивать масштабную уборку. Крестьяне имели обычай прибираться 26 августа в сараях и погребах, заговаривать сени и зимние хранилища. Считалось, что если так не сделать, то можно попасть под влияние дурного сглаза, недоброго слова и всякой нечисти.