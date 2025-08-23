Ричмонд
День «Пари, как ветер» и День полета божьих коровок: какие праздники отмечают в России и мире 23 августа

23 августа в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни людей. Например, День «Пари, как ветер», День полета божьих коровок и День бисквита.

День «Пари, как ветер».

День «Пари, как ветер» отмечается в честь знаменательной даты: 23 августа 1977 года инженеры Пол Маккриди и Питер Лассаман совершили первый в мире полет на сконструированном ими мускулолете — летательном аппарате, который приводится в действие мускульной энергией пилота, например, при кручении педалей. В этот праздник люди летают на мускулолете, дельтаплане, параплане, воздушном шаре или прыгают с парашютом.

День полета божьей коровки.

День полета божьей коровки отмечается в честь этих насекомых, полет которых всегда ассоциировался у людей с чем-то чистым и возвышенным. В древности считали, что божьи коровки живут на небесах и лишь изредка спускаются на землю, чтобы передать человеку божью волю. Именно поэтому это насекомое так и прозвали.

День бисквита.

В День бисквита можно попробовать испечь это кондитерское изделие или купить готовые бисквитные коржи и на их основе сделать свою выпечку. Это изделие может быть как самостоятельным десертом, так и частью других — тортов, пирожных и так далее.