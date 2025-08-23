День «Пари, как ветер» и День полета божьих коровок: какие праздники отмечают в России и мире 23 августа

День полета божьей коровки отмечается в честь этих насекомых, полет которых всегда ассоциировался у людей с чем-то чистым и возвышенным. В древности считали, что божьи коровки живут на небесах и лишь изредка спускаются на землю, чтобы передать человеку божью волю. Именно поэтому это насекомое так и прозвали.