Гороскоп для всех знаков зодиака на 23 августа 2025 года

23 августа 2025 года Луна находится в убывающей фазе в созвездии Льва утром, переходя в Деву ближе к вечеру (около 16:00−18:00 MSK, UTC+3). Убывающая Луна побуждает к завершению дел, а переход от яркого Льва к практичной Деве создаёт динамичный день, где утренний творческий порыв сменяется вечерним стремлением к порядку.