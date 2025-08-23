Лунный календарь садовода-огородника: что делать на даче 23 августа 2025 года

23 августа 2025 года Луна находится в убывающей фазе, в стадии последней четверти, приближаясь к новолунию. В течение дня Луна начинает в созвездии Льва, переходя ближе к вечеру (примерно в 16:00−18:00 MSK, UTC+3) в созвездие Девы. Эта смена создаёт уникальную энергетику: утро наполнено творческим импульсом Льва, а вечер — практичностью Девы. Убывающая Луна благоприятствует завершению работ и сбору урожая, а переход созвездий делает день идеальным для сочетания активных и организационных задач.
Лунная энергетика 23 августа.
Фаза Луны: Убывающая, последняя четверть. Подходит для сбора урожая, уборки и подготовки к новому циклу.
Созвездие: Лев (утро) и Дева (вечер). Лев ограничивает посадки, но вдохновляет на творчество и уборку, а Дева способствует порядку и уходу за почвой.
Энергетика: Утро побуждает к активным и эстетическим работам, вечер — к структурированию и планированию.
Что делать на даче 23 августа.
Сбор урожая: Утром собирайте корнеплоды (свёклу, морковь), ягоды (ежевику, бруснику) и травы (мяту, ромашку). Урожай, собранный на убывающей Луне, хорошо хранится. Прополка и очистка: В первой половине дня, под влиянием Льва, удаляйте сорняки и очищайте грядки от растительных остатков для подготовки к осени.