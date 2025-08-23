23 августа: какой сегодня праздник

23 августа — это суббота, 235-й день года, до конца года осталось 130 дней.
Праздники 23 августа 2025 года.
День жареной картошки — простой, душевный и невероятно популярный праздник, посвященный одному из самых любимых блюд национальной кухни. Идеальный повод собраться с семьей за большим сковородником. День навигации по интернету (День интернавта) — отличный повод вспомнить, как изменил нашу жизнь тот самый день в 1991 году, когда был открыт публичный доступ к первому в мире веб-серверу, положившему начало Всемирной паутине. Международный день слепых собак призывает нас быть добрее к питомцам с особенностями здоровья и подарить им шанс на счастливую жизнь. День недорогих авиабилетов — не официальный, но очень желанный праздник для всех, кто мечтает о новом путешествии. Традиционно в этот день авиакомпании могут предлагать выгодные скидки. Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации, чтобы почтить память жертв этой трагедии и напомнить о важности человеческого достоинства. Народные приметы и православное поминовение.
Православные праздники 23 августа 2025 года.
По народному календарю наступает Лаврентьев день. Святого Лаврентия почитали как целителя глазных болезней, поэтому ему молились о прозрении и защите от «дурного глаза». >>> Календарь питания в Успенский пост 2025 >> Рецепт постной шарлотки.
Исторические события 23 августа.
Эта дата стала свидетелем множества судьбоносных моментов:
1799 год: В Петербурге был наложен курьезный, по современным меркам, запрет на ношение бакенбард.1913 год: В Копенгагене была установлена «Русалочка» — один из самых узнаваемых символов Дании.1942 год: Начало обороны Сталинграда — одного из самых кровопролитных и переломных сражений Второй мировой войны.1943 год: Завершение битвы на Курской дуге — грандиозной танковой битвы под Прохоровкой и коренного перелома в войне.1962 год: Состоялся первый прямой телемост между Европой и США, приблизивший эру глобального телевизионного общения.1991 год: Был открыт публичный доступ к первому в мире веб-серверу — рождение Всемирной паутины, изменившей цивилизацию.
Кто из знаменитостей родился 23 августа?
23 августа родилось множество талантливых людей, включая южнокорейского режиссера Пака Чхан Ука, французского кинокомпозитора Александра Деспла, российскую певицу Алену Апину и актеров Игоря Петренко и Валерия Николаева.
У кого именины 23 августа?
В этот день с днем ангела следует поздравить всех Роз, Афанасиев, Вячеславов, Романов, Лаврентиев и Евгениев!
Приметы и традиции 23 августа.
23 августа по народному календарю наступает Лаврентьев день — дата, посвященная святому Лаврентию Римскому, которого на Руси почитали как целителя глазных болезней и защитника от дурного сглаза. Но для наших предков этот день был важен не только молитвами о прозрении. Он считался одним из тех ключевых моментов в году, когда сама природа подает знаки, позволяющие заглянуть в будущее и узнать, какой будет погода на всю предстоящую осень и зиму.
Народные приметы на Лаврентия были простыми. Они касались двух главных стихий — воды и неба.
Полуденная вода-предсказательница.
Самая важная традиция дня приходилась на полдень. В это время люди специально выходили на берега рек и озер, чтобы внимательно понаблюдать за водой.
Хороший знак: вода тихая и спокойная. Если в полдень 23 августа на поверхности воды не было ни ряби, ни волн, это сулило спокойную осень без сильных ветров и мягкую, бесснежную зиму без вьюг и метелей. Такая погода была благом для крестьян: она означала, что последние работы в поле пройдут без помех, а зимние пути сообщения не будут затруднены. Плохой знак: вода беспокойная. Если же вода была рябой, на ней играла мелкая волна или дул ветер, сгоняющий барашки, — это предвещало ненастную, ветреную осень и бурную, метельную зиму. Люди готовились к непростому завершению года и тяжелому зимнему сезону.
Приметы по погоде 23 августа: о чем предупреждают жара и дождь?
Погода в сам Лаврентьев день также считалась показательной на весь будущий сезон.
Если 23 августа стоит сильная жара — вся осень будет теплой и солнечной, а бабье лето порадует продолжительным теплом. Если 23 августа идут затяжные дожди — осень ожидается дождливой и сырой, с большим количеством осадков. Это сулило проблемы с уборкой урожая, но обещало обильные запасы воды на будущий год.
Для рыбаков наблюдения за погодой в этот день имели сугубо практическое значение. Считалось, что тихая вода и жаркая погода 23 августа предвещают хороший клев рыбы в конце августа и начале сентября. Рыба в спокойной, прогретой воде становилась более активной, что сулило богатый улов.
Поскольку Лаврентия считали защитником от глазных болезней и сглаза, в этот день были особые бытовые запреты:
Старались не ссориться и не повышать голос, чтобы «не навести порчу» взглядом в гневе. Хозяйки были особенно внимательны к детям и домашнему скоту, читали над ними защитные молитвы.
23 августа — какой день недели?
В 2025 году 23 августа приходится на субботу.
23 августа — какой знак зодиака?
23 августа — это знак зодиака Дева.
23 августа — какая Луна?
23 августа 2025 года Луна будет находиться в убывающей фазе, в стадии последней четверти, приближаясь к новолунию, которое наступит через несколько дней. В этот день Луна начнёт свой путь в созвездии Льва, а ближе к вечеру, примерно в 16:00−18:00 по московскому времени (MSK, UTC+3), перейдёт в созвездие Девы. Эта комбинация создаёт уникальную энергетику, сочетающую творческий порыв Льва с практичностью и вниманием к деталям Девы. Убывающая Луна побуждает к завершению дел и очищению, а смена созвездий добавляет дню динамики и возможности для гармоничного перехода к новым начинаниям.
>>> Что такое ретроградный Меркурий и почему его все ругают.
Характеристики Луны 23 августа 2025 года.
Фаза Луны: Убывающая, последняя четверть, близкая к новолунию. Эта фаза идеальна для завершения текущих проектов, избавления от ненужного (будь то физические вещи или эмоциональный багаж) и подготовки к новому лунному циклу. Созвездие: Утро и день пройдут под влиянием Льва, а вечер — под знаком Девы. Лев придаёт дню яркость, уверенность и стремление к самовыражению, в то время как Дева акцентирует внимание на порядке, анализе и практических задачах. Энергетика: Утро будет наполнено творческим и лидерским потенциалом, побуждая к активным действиям и демонстрации своих талантов. Вечер станет более спокойным, с фокусом на организацию и планирование. Убывающая Луна усиливает процессы очищения и завершения. Астрологическое влияние: Гармоничные аспекты Луны с Меркурием и Марсом способствуют ясности в общении и энергичным действиям, но переход в Деву может потребовать большей сдержанности и внимания к мелочам.
>>> Когда следующий ретроградный Меркурий в 2025 году.
Влияние Луны на 23 августа 2025 года.
Утро (Лев): Энергия Льва делает первую половину дня идеальной для творчества, публичных выступлений или активных действий, связанных с самовыражением. Это время, когда можно привлекать внимание к своим идеям, вдохновлять других или заниматься любимым делом. Вечер (Дева): С переходом Луны в Деву энергия смещается к аналитике и порядку. Это благоприятное время для наведения порядка, планирования или решения практических задач. Дева побуждает к внимательности и заботе о здоровье. Убывающая фаза: Независимо от созвездия, убывающая Луна делает день подходящим для завершения начатого, избавления от старых привычек или вещей, а также подготовки к новым целям, которые можно будет реализовать с началом следующего лунного цикла.
Что делать 23 августа 2025 года?
Завершайте дела: Утро используйте для завершения творческих или публичных проектов, а вечер — для разбора документов, уборки или планирования. Убывающая Луна помогает поставить точку в затянувшихся задачах. Проявите творчество: Пока Луна во Льве, займитесь чем-то ярким — напишите, нарисуйте или презентуйте свои идеи. Это время для смелых шагов и демонстрации талантов. Наведите порядок: С переходом Луны в Деву займитесь организацией пространства — разберите шкафы, рабочий стол или составьте список дел на ближайшие дни. Заботьтесь о здоровье: Дева акцентирует внимание на здоровье, поэтому вечер подойдёт для лёгкой физической активности, правильного питания или начала полезной привычки. Подготовьтесь к новолунию: Поскольку новолуние близко, подумайте о целях на следующий месяц. Запишите их, чтобы зарядить намерения энергией нового цикла.
Погода на 23 августа в Москве.
Днём воздух прогреется до 19 градусов, облачно.
Погода в Питере 23 августа.
Днём потеплеет до 15 градусов, берите с собой зонт: суббота выдастся дождливой.
Подписывайтесь на канал «МК» в MAX.