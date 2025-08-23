23 августа: какой сегодня праздник

День жареной картошки — простой, душевный и невероятно популярный праздник, посвященный одному из самых любимых блюд национальной кухни. Идеальный повод собраться с семьей за большим сковородником. День навигации по интернету (День интернавта) — отличный повод вспомнить, как изменил нашу жизнь тот самый день в 1991 году, когда был открыт публичный доступ к первому в мире веб-серверу, положившему начало Всемирной паутине. Международный день слепых собак призывает нас быть добрее к питомцам с особенностями здоровья и подарить им шанс на счастливую жизнь. День недорогих авиабилетов — не официальный, но очень желанный праздник для всех, кто мечтает о новом путешествии. Традиционно в этот день авиакомпании могут предлагать выгодные скидки. Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации, чтобы почтить память жертв этой трагедии и напомнить о важности человеческого достоинства. Народные приметы и православное поминовение.